وزير روسي: الاقتصاد الوطني يتعافى بشكل أفضل من المتوقع

أفاد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، بأن الاقتصاد الروسي يتعافى بشكل أفضل من المتوقع. ويأتي ذلك بعد تراجع الاقتصاد الروسي في 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابع الوزير القول: "الاقتصاد يتعافى. ويلاحظ أن دينامية الانتعاش أفضل قليلا من توقعاتنا، ونرى ذلك في مؤشرات مختلفة للغاية".

وفي وقت سابق أكد الوزير ريشيتنيكوف، أن موسكو سمحت للمستثمرين الأجانب دخول البلاد على الرغم من القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

المصدر: وكالات