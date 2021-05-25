صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لاستكمال مراجعة أخيرة لترتيب ائتماني مشروط.

وأوضح الصندوق في بيان أن الاتفاق يحتاج إلى موافقة من مجلس التنفيذي وبعدها ستحصل مصر على حوالي 1.16 مليار دولار، مبينا أنه سيقدم تمويلا إضافيا لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار بعد موافقة مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة.

كما أعلن الصندوق عن اكتمال المراجعة الثانية والنهائية لترتيب ائتماني مشروط لمصر مدته 12 شهرا، مضيفا: "يجب على مصر إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة".

المصدر: "رويترز"