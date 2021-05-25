وقوع انفجار واندلاع حريق في سفينة حاويات تحمل مواد كيميائية في سريلانكا

أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار واشتعال حريق في سفينة حاويات تحمل مواد كيميائية، وتحديدا حامض النيتريك، في سريلانكا بالقرب من ميناء كولومبو.

ووفقا لوسائل الإعلام تم إنقاذ طاقم الناقلة "إكس برس بيرل"، التى تحمل 25 طنا من حامض النيتريك، مع اشتداد اشتعال النيران بها. وبحسب المعلومات الأولية يوجد بين الطاقم مواطن روسي.

وأشارت إلى أن السفينة تقع على مسافة عشرة أميال بحرية من ميناء كولومبو في سريلانكا. ووقع الانفجار أثناء قيام طائرات عسكرية وضباط بحرية بإخماد حريق بدأ في 20 مايو.

يتبع..





