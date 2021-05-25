سعر عملة "بيتكوين" يرتفع بشكل حاد بعد اجتماع ماسك مع عمال التعدين

اقتربت قيمة العملة المشفرة الأولى مرة أخرى من حد 40 ألف دولار، حدث ذلك على خلفية تغريدة من رئيس شركتي تيسلا وسبيس إكس عن اللقاء مع ممثلي تعدين الأصول الرقمية.

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وكان ماسك عقد اجتماعا مع عمال تعدين البيتكوين في أمريكا الشمالية جرت خلاله مناقشة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في تعدين العملات المشفرة.

وعقب ذلك، بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع بشكل حاد، من 37 ألف دولار إلى ما يقرب من 40 ألف دولار.

Yesterday I was pleased to host a meeting between @elonmusk & the leading Bitcoin miners in North America. The miners have agreed to form the Bitcoin Mining Council to promote energy usage transparency & accelerate sustainability initiatives worldwide. https://t.co/EHgLZ9zvDK — Michael Saylor (@michael_saylor) May 24, 2021

وتم تداول عملة البتكوين صباح يوم 25 مايو بسعر 39 ألف دولار، بعد أن ارتفع سعرها بنسبة 9٪ في اليوم السابق.

وكتب الملياردير الأمريكي بهذه المناسبة يقول: "تحدثت مع عمال مناجم البيتكوين في أمريكا الشمالية. سيقدمون تقارير عن الاستخدام الحالي والمستقبلي لمصادر الطاقة المتجددة ويطلبون من عمال المناجم في جميع أنحاء العالم القيام بذلك. ومن المحتمل أن تكون واعدة ".

يشار إلى أن هذا الاجتماع الذي عقد بكل مغلق، تم تنظيمه من قبل مايكل سيلور، الرئيس التنفيذي لشركة "MicroStrategy"، وحضره ممثلون عن العديد من الشركات المعنية الأخرى.

ونتيجة هذا الاجتماع، تقرر تنظيم مجلس تعدين البيتكوين، وسيتم تطوير معايير الإبلاغ عن استهلاك الطاقة في مجال تعدين العملات المشفرة.

وكانت شركة تيسلا للسيارات الكهربائية قد توقفت مؤقتا في 13 مايو عن بيع منتجاتها مقابل عملات البيتكوين بسبب طريقة التعدين غير الصديقة للبيئة.

وأوضح ماسك أن الشركة لا تستطيع تحمل الإضرار بالبيئة، لذلك لن تقبل العملة المشفرة كدفعة حتى تبدأ في التعدين باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

المصدر: rbc.ru