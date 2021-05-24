بورصة "وول ستريت" تصعد بفضل مكاسب لأسهم التكنولوجيا مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين دافعة المؤشرين "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" للصعود بأكثر من واحد في المئة.

وساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في رفع أسهم عالية القيمة في قطاعات مثل التكنولوجيا بينما يحاول المستثمرون قياس مسار التضخم.

ومن بين القطاعات الأحد عشر الرئيسية في المؤشر "ستاندر آند بورز"، صعدت أسهم التكنولوجيا اثنين بالمئة لتكون الأفضل أداء في الجلسة مع هبوط عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

وأنهى المؤشر "داو جونز الصناعي" جلسة التداول مرتفعا 178.60 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 34386.44 نقطة في حين صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500 القياسي" 41.19 نقطة، أو 0.99 بالمئة، ليغلق عند 4197.05 نقطة.

وأغلق المؤشر "ناسداك المجمع" مرتفعا 185.44 نقطة، أو 1.38 بالمئة، إلى 13656.44 نقطة.

وقفزت أسهم عملاقي التكنولوجيا "أبل" و"مايكروسوفت" حوالي 2 بالمئة لكل منهما وكانا أكبر الداعمين للمؤشر "ستاندرد آند بورز" القياسي.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع التكنولوجيا من بين أسواء القطاعات أداء هذا الشهر ومنذ بداية العام مع تنامي مخاوف التضخم وارتفاع عوائد السندات.

المصدر: رويترز