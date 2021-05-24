"طيران الإمارات" تحذر "بوينغ": سنرفض تسلم طائرات "777 إكس" إذا لم تف بالمعايير

حذر تيم كلارك رئيس "طيران الإمارات" شركة تصنيع الطائرات الأمريكية "بوينغ" بأن شركته سترفض تسلم طائراتها من طراز "777 إكس" إذا لم تف بمعايير الأداء المدرجة في العقود.

وأضاف كلارك في مقابلة بثت اليوم الاثنين، أنه لم يتلق أي تفاصيل متعلقة بأداء محركات الطائرة الجديدة حتى الآن على الرغم من أن الرحلات التجريبية بدأت منذ العام الماضي.

وأثار كلارك مخاوف من أن "بوينغ" اتخذت عادة في الآونة الأخيرة وهي إطلاق وعود مبالغ فيها بشأن أداء طائراتها الجديدة مثلما حدث مع طرازي "737ماكس" و"787 دريملاينر" وكلاهما في الخدمة حاليا.

وقال كلارك في مقابلة مسجلة عبر الإنترنت مع المستشار في شؤون الطيران جون ستريكلاند من أجل معرض سوق السفر العربي: "لن نقبل طائرة إلا إذا كان أداؤها مطابقا للعقد مئة بالمئة، لن نتسلم الطائرة إلا إذا كانت تقوم بما قالوا إنها ستقوم به في العقد وأقروا به".

و"طيران الإمارات" المملوكة للحكومة من أكبر شركات الرحلات الجوية الطويلة في العالم ولديها أسطول مؤلف من نحو 140 طائرة بوينغ "777-300" إضافة إلى 115 طائرة من طراز "إيرباص إيه380".

وطلبت طيران الإمارات من بوينج 126 طائرة من طراز "777إكس" و30 من طراز "787" في صفقة قيمتها 50 مليار دولار بالأسعار المدرجة.

المصدر: رويترز