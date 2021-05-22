 
مباشر

محمد بن راشد يقارن بين اقتصاد الإمارات واقتصادات دول العالم في زمن كورونا

مال وأعمال

محمد بن راشد يقارن بين اقتصاد الإمارات واقتصادات دول العالم في زمن كورونا
Reuters
حاكم دبي محمد بن راشد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qg9r

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، إن اقتصاد الامارات عام 2020 خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات.

إقرأ المزيد
محمد بن راشد يوجه رسالة لأم وبنت الإمارات
محمد بن راشد يوجه رسالة لأم وبنت الإمارات

ونشر بن راشد تغريدة على "تويتر" اليوم السبت، كتب فيها: انكمش اقتصاد العالم 4٪ وتراجعت التجارة الدولية 20٪ وفقد العالم ملايين الوظائف في 2020".

وأضاف: في نفس العام اقتصاد الإمارات خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الالكترونية و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات..

وتابع حاكم دبي: نكرر.. إدارة الأزمات تخلق فرصا.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسبا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا