محمد بن راشد يقارن بين اقتصاد الإمارات واقتصادات دول العالم في زمن كورونا

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، إن اقتصاد الامارات عام 2020 خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات.

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ونشر بن راشد تغريدة على "تويتر" اليوم السبت، كتب فيها: انكمش اقتصاد العالم 4٪ وتراجعت التجارة الدولية 20٪ وفقد العالم ملايين الوظائف في 2020".

وأضاف: في نفس العام اقتصاد الإمارات خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الالكترونية و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات..

وتابع حاكم دبي: نكرر.. إدارة الأزمات تخلق فرصا.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسبا.

انكمش اقتصاد العالم ٤٪ وتراجعت التجارة الدولية ٢٠٪ وفقد العالم ملايين الوظائف في ٢٠٢٠..في نفس العام اقتصاد الامارات خلق ١٠٠ ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الالكترونية و١٤٨ ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات..نكرر : إدارة الأزمات تخلق فرصاً..وأزمات الإدارة تدمر مكاسباً — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 22, 2021

المصدر: RT