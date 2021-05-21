منظمة التجارة العالمية تحث مجموعة العشرين على مناقشة إعفاء لقاحات كورونا من حقوق الملكية

دعت منظمة التجارة العالمية زعماء دول مجموعة العشرين إلى تحقيق تقدم في المفاوضات المتعلقة بمقترح عن فترة إعفاء من حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بلقاحات الوقاية من كوفيد-19.

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وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي اوكونجو إيويالا، في قمة افتراضية لمجموعة العشرين عن ملف الصحة اليوم الجمعة: "يجب علينا التحرك الآن لدفع كل السفراء على الطاولة للتفاوض على نص... علينا أن نجلس معا ونتفاوض إن كنا نريد إنقاذ الأرواح".

المصدر: رويترز