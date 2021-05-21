لوكاشينكو يدعو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي للتخلي عن الدولار في معاملات الطاقة

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن الوقت قد حان لاتخاذ قرار سياسي في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بخصوص التوقف عن استخدام الدولار خلال الحسابات في بيع النفط والغاز.

وأضاف لوكاشينكو، خلال اجتماع بالفيديو للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "أنا متأكد بشكل مطلق: لقد حان الوقت لكي يتخذ الاتحاد قرارا سياسيا جادا حول التخلي عن الدولار خلال تجارة النفط والغاز داخل الاتحاد".

والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، هو اتحاد اقتصادي دولي للتكامل يعمل منذ 1 يناير 2015. ويضم في صفوفه روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان.

المصدر: نوفوستي