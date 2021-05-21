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على مدى 20 عاما.. رجل أعمال روسي من أصل أوزبيكي الأكثر تبرعا على مستوى العالم

مال وأعمال

على مدى 20 عاما.. رجل أعمال روسي من أصل أوزبيكي الأكثر تبرعا على مستوى العالم
Sputnik
صورة من الأرشيف - الملياردير الروسي من أصل أوزبيكي أليشير عثمانوف
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أقر تصنيف بريطاني صادر عن صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أن رجل الأعمال الروسي من أصل أوزبيكي، أليشير عثمانوف، هو الأكثر سخاء في عالم الخير على مدار العشرين عاما الماضية.

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وتظهر البيانات أن الملياردير الروسي من أصل أوزبيكي والشركات التابعة له تبرعوا في العام 2020 وحده بمبلغ 500 مليون جنيه إسترليني للأعمال الخيرية.

بالإضافة لذلك تم تخصيص 134 مليون جنيه لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد في 3 دول وهي روسيا وأوزبكستان وإيطاليا.

وعلى مدى العقدين الماضيين وصلت تبرعات رجل الأعمال لأسباب نبيلة إلى 4.2 مليار جنيه لذلك منحته صحيفة "صنداي تايمز" لقب أكبر فاعل خير.

المصدر: وكالات روسية

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