عرض للبيع.. فيلة فارهة كانت تملكها ابنة الرئيس الراحل لأوزبكستان غولنارا كاريموفا
Sputnik
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طرحت وكالة إدارة الأصول الحكومية في أوزبكستان فيلا فارهة كانت تملكها غولنارا كاريموفا ابنة الرئيس الراحل لأوزبكستان للبيع.
وتم طرح الفيلا للبيع كجزء من برنامج الخصصة. ونشرت وكالة "سبوتنيك" فيديو للعقار الذي كانت تملكه سابقا غولنارا كاريموفا.
ويقع المنزل على قطعة كبيرة من الأرض، وفي المنزل يوجد قبو للنبيذ مع نافورة وغرفة موسيقى وغرفة للمعيشة مع بيانو كبير ومسبح وحديقة شتوية. ولدى الفيلا إطلالة خلابة على جبل.
وتقضي الآن ابنة أول رئيس لأوزبكستان عقوبة السجن بتهمة التهرب الضريبي والتورط في الابتزاز والاختلاس.
المصدر: سبوتنيك