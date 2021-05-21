مسؤول مصري: شركات مصر جاهزة لإعادة إعمار غزة

أكد رئيس اتحاد مقاولي البناء والتشييد في إفريقيا وعضو اتحاد مقاولي مصر، حسن عبد العزيز، أن الشركات المصرية جاهزة لإعادة إعمار غزة من اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار.

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وأشار في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أن إعادة إعمار القطاع بالنسبة للشركات المصرية الخاصة والعامة هي مهمة قومية وليست أعمال ربحية.

وقال عبد العزيز، إن ما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة سيكون في شكل مشروعات وخامات وإنشاءات وليس في هيئة مبالغ مباشرة.

وأكد عبد العزيز: "هناك رغبة حقيقية من الدولة المصرية في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة بعد ما ألحق بها من دمار جراء العدوان، وستقدم مصر إنشاءات وأعمال مباشرة ومواد خام بالقيمة التي أعلنها الرئيس، والشركات المصرية متأهبة للقيام بالمهمة في غزة".

وتابع: "الشركات الخاصة وشركات الدولة ستقوم جنبا إلى جنب بعملية إعادة الإعمار، المشروعات القومية التي شيدت في مصر في السنوات الماضية كانت فرصة لتطوير وفرز الشركات المصرية الخاصة والعامة وأصبح لدينا شركات عملاقة وما أنجزناه في مصر سننجزه في غزة".

من جهة أخرى، أكد نقيب المهندسين المصريين هاني ضاحي أن النقابة ستعمل على إرسال وفد منها لغزة للوقوف على احتياجات إعادة الإعمار بعد وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس المصري أعلن قبل أيام أن مصر ستقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي.

وأعلن فجر اليوم، وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بعد 11 يوما متواصلة من القصف، في أعنف المعارك بينهما منذ سنوات.

المصدر: سبوتنيك