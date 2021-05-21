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شركات طيران عالمية تستأنف رحلاتها لتل أبيب

مال وأعمال

شركات طيران عالمية تستأنف رحلاتها لتل أبيب
Reuters
مطار بن غوريون الدولي
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قالت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران إنها والخطوط الجوية النمساوية والسويسرية تنوي استئناف الرحلات إلى تل أبيب يوم الأحد.

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وقالت "لوفتهانزا" يوم 13 مايو، إنها ستعلق كل الرحلات الجوية لتل أبيب بسبب تصاعد الصراع في إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت قبل أيام بإلغاء عشرات رحلات الطيران الدولية إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب، على خلفية القصف الصاروخي المتواصل من قطاع غزة.

وبدأت هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بوساطة مصرية اليوم الجمعة بعد أسوأ أعمال عنف في سنوات.

المصدر: رويترز

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