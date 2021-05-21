الإعلان عن ربط منظومة الغاز في القرم بباقي الأراضي الروسية

أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسينوف، اكتمال ربط منظومة الغاز في شبه الجزيرة بباقي الأراضي الروسية، مشددا على أن ذلك سيزيد من استقرار إمدادات الغاز إلى القرم.

وقال أكسينوف خلال عرضه التقرير السنوي لنتائج عمل حكومة القرم أمام مجلس جمهورية القرم الروسية اليوم الجمعة: "في قطاع النفط والغاز تم الانتهاء من المرحلة التاسعة الأخيرة من مد أنبوب الغاز (كيرتش - سيمفيروبول - سيفاستوبول) وبذلك تم الانتهاء من ربط منظومة الغاز بالقرم بمنظومة الغاز في البر الرئيسي (باقي أراضي الوطن روسيا)".

وأضاف أن مؤشر إيصال الغاز الطبيعي إلى المناطق الحضرية في القرم يبلغ 77%، وهو أعلى من المتوسط الوطني 70%، في إشارة إلى أن إيصال الغاز إلى المساكن في القرم عند مستوى جيد.

وعادت شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا في العام 2014، وذلك بعد استفتاء أيد خلاله سكان شبه الجزيرة مسألة العودة، ومنذ ذلك الوقت تعمل الحكومة الروسية على تطوير البنية التحتية في القرم، بما في ذلك في مجال الطاقة.

المصدر: نوفوستي