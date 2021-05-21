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بنك أمريكي: المستثمرون يديرون ظهورهم للتكنولوجيا

مال وأعمال

بنك أمريكي: المستثمرون يديرون ظهورهم للتكنولوجيا
Reuters
صورة تعبيرية
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أظهرت بيانات تدفقات رؤوس الأموال الأسبوعية من بنك "أوف أمريكا"، اليوم الجمعة، ضخ المستثمرين السيولة في أدوات الحماية من التضخم وبيعهم بعض أسهم شركات التكنولوجيا.

وعلى مدار الأسبوع المنتهي في 19 مايو الجاري، خرج 1.1 مليار دولار من صناديق التكنولوجيا، في أكبر نزوح منذ ديسمبر 2018. وقال البنك إن صناديق الذهب استقطبت 1.3 مليار دولار.

وشهدت صناديق أوراق الخزانة المحمية من التضخم أكبر التدفقات في 24 أسبوعا، إذ استقبلت ملياري دولار، بعد أن جذبت 1.9 مليار في الأسبوع السابق.

في غضون ذلك، شهدت سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد ملاذا آمنا، أكبر التدفقات عليها في ستة أشهر، وبلغت 2.8 مليار دولار، حسبما أظهره تقرير بنك "أوف أمريكا".

المصدر: رويترز

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