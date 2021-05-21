مع تزايد عدد الإصابات بكورونا في آسيا.. ما وضع سوق النفط؟

قال بنك "باركليز"إن تعافيا تدريجيا بالطلب على النفط يمضي قدما بدرجة كبيرة مع إعادة فتح الاقتصادات، مضيفا أنه ما زال متفائلا حيال أسعار الخام رغم تنامي إصابات كورونا في أنحاء آسيا.

وخفض البنك البريطاني تقديراته للطلب من منطقة الأسواق الآسيوية الناشئة عدا الصين، مشيرا إلى مزيد من المخاطر في حالة استمرار التصاعد الحالي للإصابات بالفيروس.

وقال "باركليز" إن "تمديد قيود الحركة في المنطقة قد يكبح تعافي الطلب بعض الشيء، لكن من المستبعد على ما يبدو أن يوقفه لفترة مستدامة، في ضوء النتائج الإيجابية الكبيرة لبرامج التطعيم في أنحاء العالم".

ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط أسعار "برنت" و"غرب تكساس الوسيط" 66 دولارا للبرميل و62 دولارا على الترتيب هذا العام، ويتوقع زيادة قدرها خمسة إلى ستة دولارات للبرميل في 2021.

وقال البنك إن مخزونات النفط العالمية قد تعود إلى مستوياتها الطبيعية بدرجة كبيرة على مدار شهرين أو ثلاثة أشهر قادمة، في ضوء السحب منها في الآونة الأخيرة وعجز من المتوقع أن يبلغ حوالي 1.5 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2021.

ويتم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند حوالي 65.23 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 62.17 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية اليوم.

المصدر: رويترز