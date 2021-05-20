"غازبروم" الروسية ومنغوليا تحددان مسار أنبوب الغاز "سويوز فوستوك"

أفادت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الخميس، بأنها اتفقت على امتداد خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2"، كذلك تم الاتفاق على الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع.

وقالت إلينا بورميستروفا نائبة رئيس مجلس إدارة "غازبروم" والمديرة العامة لشركة "غازبروم إكسبورت" في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه تمت الموافقة على نتائج دراسة الجدوى لبناء خط أنابيب الغاز "سويوز فوستوك" في منغوليا، والذي سيكون امتدادا لخط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2".

وأضافت المسؤولة في "غازبروم"، أنه تم تحديد المسار الأمثل لأنبوب "سويوز فوستوك" والمعايير التكنولوجية الأساسية.

وأشارت إلى أن "غازبروم" تمتلك قاعدة الموارد الكافية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في الصين، إذ أن خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" مخصص بشكل رئيسي لتوريد الغاز من روسيا إلى الصين.

المصدر: تاس