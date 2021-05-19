الاحتياطي الاتحادي الأمريكي: هبوط العملات المشفرة لا يشكل مصدر قلق للنظام المالي

قال مسؤولان بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إن موجة المبيعات الحادة في العملات المشفرة، ومن بينها "بيتكوين"، لا تشكل مخاطر أوسع نطاقا على النظام المالي.

وأوضح جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس أنه "لا يظن أنها في حد ذاتها (العملات المشفرة) مصدر قلق للنظام ككل في الوقت الراهن".

وأضاف: "نحن ندرك تماما أن العملات المشفرة يمكن أن تكون متقلبة جدا".

من جانبه، أدلى رافاييل بوستيك رئيس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا برأي مماثل في حديث مع تلفزيون "بلومبرغ".

وقال: "هناك الكثير من التقلبات (بأسعار العملات المشفرة)، لكنها ليست واسعة النطاق في الوقت الحالي وليس لها تأثير يصل إلى الاقتصاد تكون له تداعيات على النظام المالي لدينا".

المصدر: "رويترز"