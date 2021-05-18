"أرامكو" السعودية تطلق برنامجا للأمن الإلكتروني في مجال النفط
Reuters /FW1F/jane merriman
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قالت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، اليوم الثلاثاء، إنها أطلقت برنامجا للأمن الإلكتروني في قطاع النفط والغاز بالتعاون مع المنتدى الاقتصاد العالمي وشركة "سيمنس إنرغي".
وأضافت الشركة في تغريدة أن البرنامج يضم أكثر من 40 لاعبا رئيسيا بالقطاع ويستهدف "تطوير مرجع لأفضل الممارسات السيبرانية".
بالشراكة مع #المنتدى_الاقتصادي_العالمي و #سيمنز إنرجي، نطلق برنامج المرونة السيبرانية في قطاع النفط والغاز لتطبيق أفضل الممارسات لمواجهة تحديات #الأمن_السيبراني في قطاع #النفط و #الغاز#أرامكو@Siemens_Energy@WEFpic.twitter.com/HuAxnj1JfJ— أرامكو (@Saudi_Aramco) May 18, 2021
المصدر: RT