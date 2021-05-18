"أرامكو" السعودية تطلق برنامجا للأمن الإلكتروني في مجال النفط

قالت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، اليوم الثلاثاء، إنها أطلقت برنامجا للأمن الإلكتروني في قطاع النفط والغاز بالتعاون مع المنتدى الاقتصاد العالمي وشركة "سيمنس إنرغي".

وأضافت الشركة في تغريدة أن البرنامج يضم أكثر من 40 لاعبا رئيسيا بالقطاع ويستهدف "تطوير مرجع لأفضل الممارسات السيبرانية".

المصدر: RT