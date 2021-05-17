محمد بن راشد يصدر مرسوما بإلغاء لجنة قضائية خاصة

أصدر حاكم دبي محمد بن راشد اليوم مرسوما بإلغاء لجنة قضائية خاصة تشكلت بعد الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من 10 سنوات لتسوية نزاعات تتعلق بمقرضي العقارات "أملاك للتمويل" و"تمويل".

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الشيخ محمد بن راشد بصفته حاكما لإمارة دبي أصدر المرسوم رقم 15 لسنة 2021 بشأن إلغاء اللجنة القضائية الخاصة المعنية بالفصل في المنازعات المتعلقة بشركة "أملاك للتمويل" (ش.م.ع) وشركة "تمويل" (ش.م.ع)، والمشكلة بموجب المرسوم رقم 61 لسنة 2009.

ونص المرسوم على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة بتاريخ العمل بهذا المرسوم أمام اللجنة القضائية الخاصة المشار إليها، والتي لم يصدر بها حكم قطعي، إلى المحكمة الابتدائية المختصة في محاكم دبي، لتتولى النظر والفصل فيها وفقا للأصول المقررة قانونا، وبدون استيفاء أي رسوم جديدة.

ويلغى بموجب المرسوم الجديد المرسوم رقم 61 لسنة 2009، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم رقم 15 لسنة 2021، الذي يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار المرسوم في 2009 لتتولى اللجنة النظر والفصل في كافة المنازعات والقضايا المرفوعة على شركتي "أملاك للتمويل" و"تمويل".

المصدر: وام