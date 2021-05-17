شركة كندية ترفع دعوى دولية ضد قيرغيزستان

تقدمت شركة كندية لتعدين الذهب بشكوى إلى محكمة دولية ضد حكومة قيرغيزستان (قرغيزيا)، وجاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين.

وترى شركة "سنتررا غولد" الكندية أن حكومة قرغيزستان "تقوض أسس عمل منجم كومتور (في قرغيزستان)، وترفض التعاون مع الشركة في أي مسألة وهذا يخالف اتفاقيات الاستثمار المبرمة معها سابقا".

وسيتم النظر في الدعوى من قبل هيئة التحكيم التجارية في ستوكهولم.

ويوم أمس أعرب البنك الأوروبي عن قلقه بشأن التأميم المحتمل لمنجم ذهب كومتور في قرغيزستان.

المصدر: سبوتنيك