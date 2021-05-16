طيران الخليج تؤجل تسلم طائرات وسط مصاعب بالسوق

قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج (البحرين) إن الأوضاع في السوق ما زالت صعبة، وإن الناقلة البحرينية توصلت إلى اتفاق مع "إيرباص" و"بوينغ" لتأجيل تسليم بعض الطائرات الجديدة.

وما زال السفر جوا عند مستويات متدنية للغاية في أنحاء العالم، إذ تكافح شركات الطيران للتعافي من تبعات جائحة كوفيد-19 التي أدت لوقف تحليق كثير من الطائرات.

وأوضح رئيس المجلس، زايد بن راشد الزياني، في تصريح خلال معرض سوق السفر العربي بدبي: "الأمر صعب جدا لأننا ملتزمون بوجهاتنا، هناك الأسطول، هناك الطاقم، نود أن نطير إلى أكبر عدد من الأماكن التي يمكن السفر إليها، لكن يجب أن نأخذ الطلب في الحسبان".

وأوضح أن شركة طيران الخليج توصلت إلى اتفاق مع "إيرباص" و"بوينغ" لإرجاء طائرات، كان من المقرر تسلمها في 2020 و2021 ، لنحو ستة إلى تسعة أشهر.

ولم يكشف الزياني عن الطائرات التي أُرجئ تسليمها، لكنه قال إن الشركة ستتسلم ست طائرات جديدة العام الحالي، أي مثلي ما تسلمته في 2020.

وكانت طيران الخليج قالت في وقت سابق إنها تريد تأجيل تسليم طائرات "إيرباص A320-نيو" و"بوينغ 787-9 دريملاينر".

وقال الزياني إن الشركة لن تلغي أي طلبيات طائرات.

المصدر: رويترز