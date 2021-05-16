 
مباشر
عاجل
أردوغان: على المجتمع الدولي تلقين إسرائيل درسا قويا ورادعا ضد هجماتها المتهورة

بسبب الاضطرابات في المنطقة.. شركة لتنظيم الرحلات البحرية تلغي خط جديد ينطلق من إسرائيل

مال وأعمال

بسبب الاضطرابات في المنطقة.. شركة لتنظيم الرحلات البحرية تلغي خط جديد ينطلق من إسرائيل
Reuters Joe Skipper
سفينة الرحلات البحرية التابعة لشركة "رويال كاريبيان" إنترناشونال "ألور أوف ذا سيز".
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qepp

قررت شركة "رويال كاريبيان" لتنظيم الرحلات البحرية إلغاء خط جديد كان من المقرر أن ينطلق من إسرائيل إلى اليونان وقبرص اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك بسبب مخاوف أمنية في المنطقة.

إقرأ المزيد
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها السابع.. تطوراتها لحظة بلحظة
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها السابع.. تطوراتها لحظة بلحظة

ويأتي ذلك بعد أن كان من المفترض أن تنطلق رحلات السفينة الجديدة "أوديسي أوف ذا سيز" التابعة للشركة من ميناء حيفا للمرة الأولى، بهدف الاستفادة من ممر للسفر تعكف الدول الثلاث على فتحه لخدمة المسافرين الذين تلقوا تطعيمات ضد فيروس كورونا.

وأشارت "رويال كاريبيان" في بيان لها، إلى أن "أوديسي لم تتمكن من استكمال الاستعدادات المطلوبة، بسبب الاضطرابات في إسرائيل والمنطقة"، في إشارة على ما يبدو إلى القتال في غزة والتوتر على حدود إسرائيل مع لبنان.

وأوضحت أن "السفينة ستقضي موسمها الافتتاحي في فلوريدا"، لافتة إلى أنها "لا تزال تأمل في العودة إلى هذه الوجهة الشعبية (إسرائيل) بسفنها في المستقبل".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا