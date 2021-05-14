روسيا تخطط للاستحواذ على خمس سوق الهيدروجين العالمي

أفاد وزير الطاقة الروسي، بأن روسيا تمتلك إمكانات كبيرة لتطوير قطاع طاقة الهيدروجين، وأن استخدام التقنيات الجديدة يجب أن يساهم في زيادة كفاءة إنتاج الهيدروجين وكذلك نقله وتخزينه.

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وأضاف وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، في مقابلة مع مجلة "سياسة الطاقة"، الصادر عن وزارة الطاقة الروسية، أن روسيا تستهدف الاستحواذ على نحو 20% من سوق الهيدروجين العالمية.

وأشار إلى أن تقنيات إنتاج الهيدروجين ليست بجديدة، حيث أن كل مصفاة تقريبا يمكنها إنتاج المادة.

والشهر الماضي كشفت وثيقة حكومية عن أن روسيا تخطط لتطوير قطاع الهيدرجين لتصل قيمة صادراته بحلول العام 2050 إلى مستوى 100 مليار دولار.

ووفقا للوثيقة سترفع روسيا صادرات الهيدروجين الصديق للبيئة بحلول العام 2024 إلى 200 ألف طن سنويا، وستحقق دخلا من 0.6 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ترتفع الشحنات بحلول عام 2035 إلى ما بين مليوني و7 ملايين طن، وستصل إلى قيمة 7.8 مليار دولار و21.1 مليار دولار.

المصدر: تاس