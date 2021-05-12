صعود النفط لأعلى مستوى في 8 أسابيع مدعوما بآمال الطلب وتراجع صادرات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 8 أسابيع، بعد أن أظهرت البيانات هبوطا حادا في صادرات الخام الأمريكية وعلامات تعاف اقتصادي سريع، وتوقعات متفائلة للطلب على الطاقة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 77 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 69.32 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.08 دولار للبرميل.

وذلك هو أعلى مستوى إغلاق لـ"برنت" منذ 11 مارس آذار و"للخام الأمريكي" منذ الخامس من الشهر نفسه.

وأظهرت بيانات حكومية أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت الأسبوع الماضي إلى حوالي 1.8 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018 .

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إن "الطلب على النفط يتجاوز بالفعل المعروض وإن العجز من المتوقع أن يتسع حتى إذا زادت إيران الصادرات".

وبالمثل، تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الثلاثاء بتوقعات لتعاف قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021، قائلة إن النمو في الصين والولايات المتحدة سيطغى على تأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.

المصدر: "رويترز"