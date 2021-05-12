عملة مشفرة تصل قيمتها إلى نصف تريليون دولار

ارتفعت قيمة عملة Ethereum ثاني أغلى عملة رقمية في العالم بنسبة 10% تقريبا خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 4360 دولارا.

ووفقا لأحدث البيانات، تمتلك Ethereum الآن قيمة سوقية إجمالية تزيد على 500 مليار دولار وأصبحت بذلك ثاني عملة مشفرة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى هذا الحد.

وعندما تجاوزت Bitcoin القيمة السوقية لأول مرة بقيمة تريليون دولار أمريكي في 19 فبراير من هذا العام، كان لدى Ethereum رسملة سوقية تبلغ حوالي 220 مليار دولار أمريكي.

وشهدت Ethereum ارتفاعا منذ بداية عام 2021، وتجاوزت العملة المشفرة القيمة السوقية لـ"بنك أوف أمريكا" وpaypal في وقت سابق من هذا العام.

المصدر: forkast