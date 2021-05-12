انخفاض عجز ميزانية الحكومة الأمريكية في أبريل

سجلت الحكومة الأمريكية عجزا في الميزانية بلغ 226 مليار دولار في أبريل، بانخفاض 512 مليار دولار أو 69 بالمئة عن العجز المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت وزارة الخزانة إن العجز في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2021، الذي بدأ في أكتوبر الماضي، سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 1.932 تريليون دولار بزيادة 30 بالمئة عن الفترة نفسها من العام المالي 2020 .

وقفزت الإيرادات في أبريل 82 بالمئة عن مستواها قبل عام إلى 439 مليار دولار، لكن الزيادة ترجع جزئيا إلى مدفوعات لضرائب الدخل مؤجلة من العام الماضي.

وهبطت المصروفات 32 بالمئة مقارنة مع أبريل 2020 إلى 665 مليار دولار، لأن ذلك الشهر شهد الجانب الأكبر من المدفوعات للأفراد في الجولة الأولى من حزمة التحفيز المالي لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الإيرادات في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي 2.143 تريليون دولار بزيادة 16 بالمئة عن الفترة نفسها من العام المالي السابق، في حين ارتفع إجمالي المصروفات 22 بالمئة إلى 4.075 تريليون دولار.

المصدر: "رويترز"