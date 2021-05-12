ميشوستين يكشف عن خطط روسية للاستعاضة عن الاستيراد

قال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، إن الحكومة الروسية تركز في مجال تنفيذ سياسة الاستعاضة عن الاستيراد في الصناعة، على إنتاج المكونات.

وأضاف ميشوستين، في تقريره أمام مجلس الدوما عن نشاط الحكومة خلال عام: "نصوغ خططا جديدة للاستعاضة عن الاستيراد بطريقة مناسبة للتحديات الناشئة، ونعطيها الأولوية مع التركيز على المكونات، وتوسيع النقاط الضيقة. على سبيل المثال، في مجال الآليات والمعدات الزراعية - على الأنواع الحديثة من نواقل الحركة، في صناعة الصيدلانية - على مواد معينة ضرورية لإنتاج الأدوية، وفي مجال بناء ماكينات - على أنظمة التحكم الرقمي وعلى الموجهات".

وتابع رئيس الوزراء، أنه سيتم إقرار خطط الاستعاضة عن الاستيراد الجديدة بحلول منتصف الصيف.

وذكر ميشوستين، أن حصة المنتجات المحلية في القطاعات الصناعية آخذة في التوسع، ووبلغت في قطاع التصنيع حوالي 60 بالمائة.

المصدر: radiosputnik