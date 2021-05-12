الحكومة الروسية تعزز دعمها لبناء الطائرات والسفن

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن الحكومة ستعزز دعمها للقطاعات التي "تجر" الصناعات الأخرى، وحيث تخلق وظيفة واحدة 7-8 وظائف إضافية في القطاعات الأخرى.

وذكر ميشوستين، في تقريره أمام مجلس الدوما عن نشاط الحكومة خلال عام، أن ذلك يشمل صناعة الطائرات وبناء السفن وبناء الماكينات الخاصة بالنقل.

وأضاف: "العمل الذي تم إنجازه في مجال الاستعاضة عن الاستيراد، أوجد احتياطيا قويا للمستقبل. ومن المهم تحقيق تغيير هيكلي لوجه الصناعة الروسية. وبالطبع، سنعزز الدعم لما يسمى بالصناعات القاطرة حيث يمكن لوظيفة واحدة هناك أن تخلق 7-8 وظائف إضافية في القطاعات ذات الصلة. والصناعات القاطرة، هي صناعة الطائرات والسفن وبناء الماكينات الخاصة بالنقل".

المصدر: نوفوستي