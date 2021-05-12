المفوضية الأوروبية تحسن توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي في 2021

حسنت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي لعام 2021 إلى 2.7% من 2%، وللعام 2022 إلى 2.3% من 1.9%.

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وجاء ذلك في التوقعات الاقتصادية الربيعية للمفوضية الأوروبية الصادرة اليوم الأربعاء.

وقالت المفوضية الأوروبية في تقرير لها، إن الاقتصاد الروسي في 2020 سجل انخفاضا بنسبة 3% بدلا من 4.2% كما كان متوقعا في نوفمبر 2020.

وأضافت: "على الرغم من حقيقة أن الوباء وتراجع أسعار النفط قد أصاب روسيا بشدة في عام 2020، إلا أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان معتدلا".

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، حسنت المفوضية الأوروبية توقعاتها أيضا لأدائه، حيث تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2021 بنسبة 5.6% بدلا من توقع سابق كان عند 4.6%.

أما ما يتعلق باقتصاد الاتحاد الأوروبي فتتوقع المفوضية نموه في العام الجاري بنسبة 4.2%، والتضخم سيكون عند مستوى 1.9%.

المصدر: تاس