شركات بناء السفن الصينية تتقدم على منافساتها في كوريا الجنوبية

كشفت بيانات الصناعة في كوريا الجنوبية أن شركات بناء السفن الكورية الجنوبية فقدت ترتيبها الأول أمام المنافسين الصينيين من حيث الطلبات الجديدة في أبريل الماضي.

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وجاء ذلك بعد 9 أشهر من احتلالها الصدارة منذ يوليو من العام الماضي، حيث أوضحت البيانات الصادرة عن باحث السوق العالمي "Clarkson Research Service" أن شركات بناء السفن الكورية الجنوبية بقيادة شركة "هيونداي" للصناعات الثقيلة حصلت على طلبات جديدة لـ34 سفينة أو 1.19 مليون طن إجمالي تعويضي (CGTs)، متخلفة عن منافسيها الصينيين بـ 53 سفينة أو 1.64 مليون CGTs.

واستحوذت شركات بناء السفن الصينية على 54%، وشكلت شركات بناة السفن الكورية الجنوبية 39% من إجمالي 98 سفينة، أو 3.05 ملايين "CGTs"، تم طلبها في جميع أنحاء العالم في أبريل الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الطلبات التراكمية في العالم، في الفترة بين يناير وأبريل الماضيين، تضاعفت إلى 15.43 مليون "CGTs"، بزيادة قدرها 3 مرات مقارنة بعام 2016، عندما عانت صناعة بناء السفن العالمية من أسوأ كساد على الإطلاق، إذ حصلت شركات بناء السفن الصينية على طلبيات لـ248 سفينة، أو 7.05 مليون "CGTs"، وفازت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية بطلبيات لـ 171 سفينة، أو 6.82 مليون "CGTs"، فيما حصلت شركات بناء السفن اليابانية على طلبات لـ35 سفينة، أو 1.03 مليون "CGTs".

كما ارتفعت الطلبات التراكمية العالمية بمقدار 950,000 "CGTs"، أو 1%، إلى 76.95 مليون "CGTs" في أبريل الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

كما أن الطلبات التراكمية لشركات بناء السفن الصينية بلغت 28.98 مليون "CGTs"، أو 38% من الإجمالي، تليها شركات بناء السفن الكورية الجنوبية بـ24.72 مليون "CGTs"، وشركات بناء السفن اليابانية بـ8.37 مليون "CGTs".

أما في إطار المقارنة بالعام الذي سبقه، جدير بالذكر أن تراكم طلبيات شركات بناء السفن الكورية الجنوبية ارتفع بنسبة 16%، أو 3.39 مليون "CGTs"، وارتفع تراكم طلبيات شركات بناء السفن الصينية بنسبة 1%، أو 390000 "CGTs" في أبريل، بينما انخفض تراكم طلبيات شركات بناء السفن اليابانية بنسبة 30%، أو 3.5 مليون "CGTs"، في حين ارتفع مؤشر أسعار بناء جديد (Newbuilding Price Index) لـ"Clarkson"، الذي يشير إلى تغيرات الأسعار في السفن المبنية حديثا، بمقدار 4 نقاط إلى 134 نقطة في أبريل.

المصدر: "يونهاب"