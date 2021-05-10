وثيقة: فنزويلا بحاجة لـ58 مليار دولار لتعيد إنتاجها النفطي إلى مستويات 1998

أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن شركة النفط الوطنية في فنزويلا تحتاج استثمارات بقيمة 58 مليار دولار، لإعادة إنتاجها من الخام إلى مستويات 1998 بواقع 3.4 مليون برميل يوميا.

وفي الوثيقة المؤرخة في فبراير 2021 وعنوانها "فرص الاستثمار"، ذكر قسم التخطيط والهندسة بشركة "بتروليوس دي فنزويلا" أنه يسعى إلى "استثمارات من مستثمرين فنزويليين وشركاء أجانب معظمها لصيانة وتطوير البنية التحتية للإنتاج "في ظل نماذج أعمال جديدة".

وأنتج البلد الواقع في أمريكا الجنوبية 578 ألف برميل يوميا فقط من الخام في مارس الماضي، حسب أرقام قدمتها فنزويلا إلى منظمة "أوبك"، وهو ما يقل كثيرا عن المستوى المستهدف لعام 2021 والبالغ 1.28 مليون برميل يوميا.

وفرضت واشنطن عقوبات على شركة "بتروليوس دي فنزويلا" في مسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، بينما تتهم الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بالسعي للسيطرة على مواردها النفطية.

وتملك فنزويلا أحد أضخم احتياطيات النفط في العالم لكن صناعتها النفطية تعمل بطاقة منخفضة كثيرا بعد سنوات من ضعف الاستثمار.

المصدر: "رويترز"