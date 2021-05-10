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استمرار توقف أكبر شبكة للوقود في الولايات المتحدة لليوم الرابع

مال وأعمال

استمرار توقف أكبر شبكة للوقود في الولايات المتحدة لليوم الرابع
Reuters
توقف أكبر خط أنابيب لنقل الوقود في الولايات المتحدة لليوم الرابع
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تتابع الحكومة الأمريكية وشركة "كولونيال بايبلاين" مشغلة شبكة الوقود الأكبر في البلاد، تأمين الشبكة التي توزع نحو نصف إمدادات الوقود في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وجاء ذلك في الوقت الذي قالت الجماعة المشتبه في مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني لطلب الفدية على الشبكة، إن هدفها هو الحصول على المال فقط.

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والهجوم على خط أنابيب "كولونيال بايبلاين" هو أحد أكثر الهجمات الرقمية بغرض الابتزاز تدميرا، حيث عطّل إمدادات الوقود في شرق الولايات المتحدة مما أدى لفرض قيود متفرقة على المبيعات في محطات الوقود ورفع أسعار البنزين إلى أعلى مستوى في 3 سنوات.

وجاء في بيان صدر يوم الاثنين عن جماعة "دارك سايد" التي هاجمت الشركة المشغلة لشبكة الأنابيب: "هدفنا هو جني المال وليس التسبب في المشكلات للمجتمع".

وأعلن البيت الأبيض حالة الطوارئ في 17 ولاية أمريكية، إثر تعطل نشاط شركة "كولونيال بايبلاين" وتعثر إمدادات الوقود.

المصدر: رويترز

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