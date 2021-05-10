"إثريوم" تتجاوز 4000 دولار وصعود عملات رقمية أخرى

تخطت العملة الرقمية "إثريوم" مستوى 4 آلاف دولار اليوم الاثنين، لتبلغ ذروة جديدة للجلسة الثالثة على التوالي وسط رهان على احتمال اتساع قاعدة استخدامها، مما دعم عملات رقمية أخرى أيضا.

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وسجلت "بيتكوين" أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، واستقرت عملة "دوجكوين" التي كانت مزحة يوما ما، لتوقف الهبوط الحاد الذي شهدته يوم الأحد بعد تصريحات من إيلون ماسك رئيس "تسلا".

وكانت "إثريوم" في أحدث تعاملات مرتفعة 6% تقريبا على منصة بينانس التي سجلت عليها 4119 دولارا عند الظهيرة تقريبا في آسيا. وارتفعت "بيتكوين" إلى 59 ألفا و603 دولارات، واستقرت "دوجكوين" عند نحو 0,54 دولار.

ومنذ بداية العام، ارتفعت "بيتكوين" للمثلين، وزادت "إثريوم" لأكثر من خمسة أمثالها، وقفزت "دوجكوين" بأكثر من مئة ضعف بفضل حالة الحماس التي امتدت من "بيتكوين" لأصول رقمية أخرى.

المصدر: "رويترز"