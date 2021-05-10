مؤشر: نمو القطاع الخاص غير النفطي بدبي يبلغ قمة عام ونصف العام في أبريل

أظهر مسح اليوم الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في دبي سجل في أبريل أكبر نمو له في عام ونصف العام، وذلك في مؤشر على أن اقتصاد الإمارة يقترب من وتيرة نموه قبل كوفيد-19.

وصعد مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات في دبي المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 53.5 في أبريل من 51 في مارس، ليتخطي بفارق مريح مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، ويسجل أعلى قراءة منذ نوفمبر 2019.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى "آي.إتش.إس": "تسارع تعافي اقتصاد دبي غير النفطي في أبريل، إذ عاد النمو في الإنتاج وطلبيات الشراء الجديدة لاتجاهات ما قبل كوفيد وارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوياتها في قرابة عام".

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تضرر اقتصاد دبي، الشديد الاعتماد على قطاعات مثل النقل والسياحة والتسوق بالتجزئة، بشدة من جائحة كوفيد-19، إذ تشير تقديرات "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني إلى انكماش 10.8% في العام الماضي.

لكن نشاط السفر والسياحة شهد انتعاشا لأسباب منها حملة تحصين في الإمارات، إذ طعمت نحو 70% من السكان المؤهلين لتلقي اللقاحات.

كما أفاد المسح بارتفاع المؤشر الفرعي للتوظيف، لكن بشكل طفيف، إلى 50.6 في أبريل من 49.7 في مارس.

وشهدت توقعات الشركات تحسنا ملحوظا، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ مارس 2020 على خلفية تفاؤل بأن أزمة فيروس كورونا ستنحسر على مدار العام المقبل.

المصدر: "رويترز"