السعودية.. انكماش الناتج المحلي الإجمالي 3,3% في الربع الأول ونمو الاقتصاد غير النفطي

خلصت تقديرات حكومية أولية إلى أن اقتصاد السعودية انكمش 3,3% في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2020، لكن الاقتصاد غير النفطي نما 3,3% ليحقق تعافيا من الجائحة.

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وقالت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية في بيان لها اليوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام تأثر بتراجع إنتاج النفط الخام 12% على خلفية تخفيضات الإنتاج الحالية المتفق عليها بين "أوبك" ومنتجي نفط آخرين منذ مايو 2020.

وأضافت إن القطاع غير النفطي نما للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2020، كما شهدت الخدمات الحكومية نموا بلغ 0,3% في الربع الأول.

المصدر: "رويترز"