المركزي السوري: "كمية كبيرة" من القطع الأجنبي المزور في السوق

أعلن مصرف سوريا المركزي وجود "كمية كبيرة" من القطع الأجنبي المزور في البلاد، ودعا إلى الامتناع عن الشراء من السوق غير النظامية.

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وقال المركزي في تصريح صحفي إنه ولدى مراجعة مواطنين المصرف لتسديد مبالغ مترتبة عليهم بالقطع الأجنبي، تبين وجود كمية كبيرة منه مزورة، تم شراؤه من السوق غير النظامية.

وأهاب المصرف بالسوريين "الامتناع عن شراء القطع الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم من القطع الأجنبي"

وكانت غرفة تجارة دمشق طالبت التجار والصناعيين بوقف شراء الدولار حتى نهاية الشهر الجاري من جميع المنافذ وشركات الصرافة، وقالت الغرفة في بيان إن ذلك يهدف إلى دعم الليرة السورية.

المصدر: RT