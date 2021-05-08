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واشنطن تراقب إمدادات الوقود بعد إغلاق شبكة "كولونيال بايبلاين" إثر هجوم إلكتروني

مال وأعمال

واشنطن تراقب إمدادات الوقود بعد إغلاق شبكة
Reuters Angus Mordant
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أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها تراقب التأثيرات المحتملة على إمدادات المحروقات في البلاد، بعد إغلاق شبكة "كولونيال بايبلاين" الأكبر لضخ الوقود في البلاد إثر هجوم إلكتروني.

وقال متحدث باسم الوزارة: "تنسق وزارة الطاقة الأمريكية مع شركة كولونيال بايبلاين وصناعة الطاقة والولايات والشركاء عبر الوكالات لدعم جهود التصدي لهذا الحادث".

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وأضاف: "تعمل وزارة الطاقة أيضا عن كثب مع مجالس التنسيق في قطاع الطاقة وتتبادل معلومات الطاقة مع مراكز التحليل وتراقب أي تأثيرات محتملة على إمدادات الوقود".

المصدر: رويترز 

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