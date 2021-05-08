واشنطن تراقب إمدادات الوقود بعد إغلاق شبكة "كولونيال بايبلاين" إثر هجوم إلكتروني

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها تراقب التأثيرات المحتملة على إمدادات المحروقات في البلاد، بعد إغلاق شبكة "كولونيال بايبلاين" الأكبر لضخ الوقود في البلاد إثر هجوم إلكتروني.

وقال متحدث باسم الوزارة: "تنسق وزارة الطاقة الأمريكية مع شركة كولونيال بايبلاين وصناعة الطاقة والولايات والشركاء عبر الوكالات لدعم جهود التصدي لهذا الحادث".

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وأضاف: "تعمل وزارة الطاقة أيضا عن كثب مع مجالس التنسيق في قطاع الطاقة وتتبادل معلومات الطاقة مع مراكز التحليل وتراقب أي تأثيرات محتملة على إمدادات الوقود".

المصدر: رويترز