واشنطن تراقب إمدادات الوقود بعد إغلاق شبكة "كولونيال بايبلاين" إثر هجوم إلكتروني
Reuters Angus Mordant
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أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها تراقب التأثيرات المحتملة على إمدادات المحروقات في البلاد، بعد إغلاق شبكة "كولونيال بايبلاين" الأكبر لضخ الوقود في البلاد إثر هجوم إلكتروني.
وقال متحدث باسم الوزارة: "تنسق وزارة الطاقة الأمريكية مع شركة كولونيال بايبلاين وصناعة الطاقة والولايات والشركاء عبر الوكالات لدعم جهود التصدي لهذا الحادث".
وأضاف: "تعمل وزارة الطاقة أيضا عن كثب مع مجالس التنسيق في قطاع الطاقة وتتبادل معلومات الطاقة مع مراكز التحليل وتراقب أي تأثيرات محتملة على إمدادات الوقود".
المصدر: رويترز