 
مباشر
عاجل
وكالة الفضاء الروسية تحدد المكان والموعد المتوقعين لسقوط حطام الصاروخ الصيني التائه

الداخلية الأمريكية ترفض اقتراح ترامب للتنقيب البحري في القطب

مال وأعمال

الداخلية الأمريكية ترفض اقتراح ترامب للتنقيب البحري في القطب
Reuters Lucas Jackson
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qcml

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها لن تسعى لتنفيذ مقترح إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أثار مخاوف من أنه قد يضعف قواعد التنقيب عن النفط والغاز بمياه القطب الشمالي.

إقرأ المزيد
واشنطن تحظر التنقيب في المحيطين الأطلسي والمتجمد الشمالي
واشنطن تحظر التنقيب في المحيطين الأطلسي والمتجمد الشمالي

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أمس الجمعة بأن اللوائح الحالية الصادرة عام 2016 لا تزال سارية و "ضرورية لضمان السلامة الكافية والحماية البيئية لهذا النظام البيئي الحساس وأنشطة معيشة سكان ألاسكا الأصليين".

وقالت ليا دوناهي، المديرة التشريعية لرابطة ألاسكا البرية، إن القواعد التي تم وضعها تضمنت الدروس المستفادة من التسرب النفطي لشركة "ديب ووتر هورايزون" 2010 في خليج المكسيك.

وأشارت إلى أنه لم يكن هناك ضغط عام من قبل الشركات التي تبدي اهتماما بالمنطقة.

ولم يتم الانتهاء من التغييرات التي كانت مقترحة في ظل إدارة ترامب وسعت إلى إزالة ما وصفته الوكالات الفيدرالية في ذلك الوقت بأنها "شروط وقواعد غير ضرورية ومرهقة".

إقرأ المزيد
احتجاجات في سياتل ضد مشاريع التنقيب عن النفط في القطب الشمالي
احتجاجات في سياتل ضد مشاريع التنقيب عن النفط في القطب الشمالي

وكان من الممكن أن يلغي الاقتراح مطلبا بأن تقدم الشركات خطة عمليات تتناول جميع جوانب أنشطة الحفر المتوقعة قبل تقديم خطة الاستكشاف، على اعتبار أن الشركات تعلم أنه يجب عليها الاستعداد للمخاطر والتحديات من خلال خطة الاستكشاف الخاصة بها.

المصدر: "أسوشتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا