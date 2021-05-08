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قرغزستان.. تغريم شركة كندية تستثمر أكبر مخزون للذهب في آسيا الوسطى

مال وأعمال

قرغزستان.. تغريم شركة كندية تستثمر أكبر مخزون للذهب في آسيا الوسطى
Reuters
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قال مصدر في المحكمة العليا في قرغيزستان، إن محكمة محلية فرضت على شركة " كومتور غولد" غرامة قدرها 3.09 مليار دولار، لانتهاكها المعايير البيئية.

وذكر المصدر، أن هذه الشركة الأجنبية التي تستثمر أكبر مخزون للذهب في آسيا الوسطى، انتهكت معايير تحزين نفايات وبقايا الإنتاج.

ووفقا للقانون، يحق لهذه الشركة الكندية، استئناف القرار أمام المحكمة العليا في غضون 30 يوما.

في وقت سابق، اتخذ البرلمان القيرغيزي، قراره حول إمكانية فرض إدارة خارجية لمدة ثلاثة أشهر على الشركات العاملة في مجال استثمار المناجم، في حال مخالفتها للمعايير  البيئية.

تستثمر شركة Kumtor Gold الكندية مناجم الذهب في قرغيزستان منذ بداية  التسعينيات من القرن الماضي، وتعتبر من أهم مسددي الضرائب في هذه الجمهورية، وهي توفر العمل لأكثر من 4 آلاف موظف.

المصدر: تاس

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