الذهب يحقق أفضل أسبوع في 6 أشهر مدعوما ببيانات أمريكية

قفز الذهب أكثر من 1% ليحقق أفضل أداء أسبوعي له منذ نوفمبر بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأمريكية في أبريل، مما كرّس خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 18.03 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.84 بالمئة إلى 1830.41 دولار للأوقية (الأونصة) وبمكاسب 3.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، أفضل أداء له منذ نوفمبر.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 1831.30 دولار.

ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2925.15 دولار، بعد أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 3017.18 دولار في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة مسجلة 27.41 دولار للأوقية، بمكاسب أسبوعية 5.8 بالمئة، بينما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1250.48 دولار للأوقية.

وقال فيليب سترايبل، كبير إستراتيجيي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، إنه بعد "رقم دون المتوقع تماما للوظائف، ستتقلص العوائد ويتراجع الدولار أيضا، مما يسمح للذهب بالصعود".

وأضاف أن موجة صعود المعدن ربما تكون قصيرة الأجل لأن بيانات الوظائف قد "تقفز" الشهر القادم.

وزادت الوظائف غير الزراعية 266 ألف وظيفة فحسب في أبريل وسط مصاعب يجدها أرباب العمل بسبب نقص العمالة بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد.

المصدر: رويترز