السودان يجتاز مراجعة ثانية من صندوق النقد الدولي تمهيدا لتخفيف دينه

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، أن بلاده اجتازت بنجاح مراجعة ثانية من قبل صندوق النقد الدولي، ما يشكل خطوة نحو تخفيف عبء الديون المتراكمة لديه.

وكتب الوزير على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "اجتاز السودان بنجاح المراجعة الثانية ضمن البرنامج المشرف عليه من قبل خبراء صندوق النقد الدولي (SMP) الذي من المأمول أن يسفر عن تخفيف ملموس للدين بالإضافة إلى تقديم خطوط ائتمانية جديدة".

Sudan has successfully passed the 2nd IMF Staff Monitored Program (SMP) review. This paves the way for 🇸🇩 to reach HIPC Decion Point which will hopefully result in a substantial debt relief for 🇸🇩 as well as new credit lines. — Gebreil Ibrahim (@GebreilIbrahim1) May 7, 2021

ويمهد نجاح هذه المراجعة الطريق لقبول السودان في مبادرة خاصة بمساعدة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

المصدر: RT + رويترز