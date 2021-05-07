الصين.. تسارع غير متوقع لنمو الصادرات وارتفاع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة

بلغ فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة 28,11 مليار دولار في أبريل، ارتفاعا من 21.37 مليار دولار في مارس، حسب إحصائية لوكالة "رويترز".

وأوضحت الوكالة أن هذه الأرقام خلصت إليها حسابات أجرتها استنادا إلى بيانات من الجمارك الصينية اليوم الجمعة.

ووحسب "رويترز"، فإنه في الشهور الأربعة الأولى من 2021، بلغ فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة 100.68 مليار دولار.

وشهدت نمو صادرات الصين تسارعا غير متوقع في أبريل، إذ زاد الطلب على السلع المصنعة في ثاني أكبر اقتصادات العالم بفضل التعافي السريع في الولايات المتحدة وتوقف إنتاج المصانع في بلدان أخرى تتضرر من فيروس كورونا.

وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم الجمعة إن الصادرات بالدولار ارتفعت 32,3% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى 263,92 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين لزيادة 24,1% والنمو البالغ 30,6% المسجل في مارس.

وكانت الواردات مدهشة هي الأخرى، إذ ارتفعت 43,1% عنها قبل عام، وهي أكبر زيادة منذ يناير 2011، وارتفاعا من نمو بلغ 38,1% في مارس. كما كان ذلك يفوق قليلا ارتفاعا 42,5% توقعها استطلاع رأي أجرته "رويترز"، وذلك بدعم من زيادة في أسعار السلع الأساسية.

وقالت الجمارك إن الصين حققت فائضا تجاريا 42,85 مليار دولار في ذلك الشهر، وهو أكبر من فائض 28,1 مليار دولار توقعه استطلاع "رويترز".

المصدر: "رويترز"