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سفير سعودي سابق يغرد حول تشبيه محمد بن سلمان لمشروعات البحر الأحمر بالمالديف

مال وأعمال

سفير سعودي سابق يغرد حول تشبيه محمد بن سلمان لمشروعات البحر الأحمر بالمالديف
Reuters
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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عقب سفير السعودية السابق في المالديف بدر الكحيل، على التفاعل الواسع الذي أحدثه رد ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان حول تشبيه مشروعات البحر الأحمر بالمالديف.

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وكتب الكحيل في سلسلة تغريدات على موقعه الرسمي في "تويتر": "هذا الاستثمار وضع من أجل المشاركة في الناتج المحلي بـ 22 مليار ريال سنويا والمشاركة في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030 بـ 100 مليار ريال، عبر استثمار 90 جزيرة وبحيرة بكر وتطوير 22 جزيرة منها مع المحافظة 75٪ من جزر الوجهة دون المساس بها".

وأضاف: "تعمل شركة البحر الأحمر للتطوير على بناء كيان قوي في تطوير المشاريع كما تجسد واقع نقل الخبرات من مختلف أنحاء العالم إلى الشباب السعودي الذي يمثل اليوم 50٪ من عدد الموظفين في المشروع، إلى جانب استحواذ الشركات السعودية على 75٪ من العقود المبرمة حتى اليوم".

وتابع  السفير السابق قائلا: "خلاصة القول: يولي سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان اهتماما بكل الفرص الكامنة في بلادنا والتي تمثل إحداها منطقة المشروع ذات التنوع الفريد، الذي يحقق أهداف عدة أحدها: الإسهام في رفع إجمالي الاستثمارات الوطنية من 15٪ عام 2018 إلى قرابة 20٪ عام 2028".

المصدر: RT

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