ماسك المدير العام الأعلى أجرا في الولايات المتحدة

قالت مجلة فوربس، إن إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا لإنتاج السيارات الكهربائية، أصبح المدير العام الأعلى أجرا في الولايات المتحدة في ختام العام الماضي.

وذكرت المجلة، بأن ماسك تخلى في عام 2018 عن راتبه في شركة تسلا، وبدلا من ذلك تتم مكافأته على شكل خيارات أسهم في الشركة التي يعمل بها.

ووفقا لتصنيف المجلة، تلقى ماسك في عام 2020، خيارات أسهم في شركة تسلا بقيمة 11 مليار دولار.

وجاء المركز الثاني في تصنيف المجلة، تشاد ريتشسون رئيس شركة تطوير البرمجيات للبزنس Richison بمبلغ 211 مليون دولار.

وحل ثالثا في التصنيف، أمير دان روبين مدير عام شركة 1Life Healthcare ، بمبلغ 199 مليون دولار.

في وقت سابق، ذكرت الأنباء أن تسلا أكملت الربع الأول من عام 2021 بأرباح قياسية. لقد نمت أرباحها بمقدار 27 مرة ووصلت إلى 438 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مارس (0.39 دولار للسهم)، مقارنة بـ 16 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: لينتا رو