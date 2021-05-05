تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية .. وزيادة في البنزين

تراجعت مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات الخام هبطت 8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أبريل إلى 485.1 مليون برميل، وذلك مقارنة بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل، حسب توقعات محللين كانت وكالة رويترز استطلعت آراؤهم.

وزاد مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 254 ألف برميل في أحدث أسبوع، بحسب إدارة المعلومات، كما ارتفع استهلاك الخام بمصافي التكرير 225 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وزادت معدلات تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وعلى عكس توقعات محللين قالوا إن مخزونات البنزين ستشهد انخفاضا بنحو 652 ألف برميل، ارتفعت تلك المخزونات بنحو 737 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 235.8 مليون برميل.

وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة فقد انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 2.9 مليون برميل إلى 136.2 مليون برميل، وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط بمقدار 2.8 مليون برميل يوميا.

المصدر: "رويترز"