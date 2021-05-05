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السعودية تخفض سعر بيع الخام لآسيا في يونيو

مال وأعمال

السعودية تخفض سعر بيع الخام لآسيا في يونيو
Reuters
أرشيف
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قال مصدران مطلعان، اليوم الأربعاء، إن السعودية قلصت سعر البيع الرسمي في يونيو لجميع درجات الخام التي تبيعها لآسيا.

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وأوضح المصدران أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي عند علاوة 1.7 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بانخفاض 10 سنتات عن مايو، وهو أول خفض سعري منذ ديسمبر العام الماضي.

وأظهرت وثيقة، أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 2.9 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال في يونيو، مقارنة مع خصم 2.4 دولار في مايو.

كما حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة، عند علاوة 1.05 دولار للبرميل، فوق سعر مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في يونيو، بما يزيد 20 سنتا عن علاوة مايو.

المصدر: رويترز

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