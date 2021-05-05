كشفت بوابة "Rabota.ru" الروسية، وهي موقع ألكتروني يساعد في البحث عن عمل واختيار الموظفين، عن الوظائف الأكثر طلبا وأعلى أجرا في العاصمة موسكو خلال شهر مايو.

وبحسب قاعدة بيانات "Rabota.ru"، فإن واحدة من الوظائف الأعلى أجرا في العاصمة، مدير في مجال التجارة الإلكترونية في شركة نسيج، وبلغ راتب هذه الوظيفة 400 ألف روبل في الشهر.

كما أظهرت بيانات البوابة أن من الوظائف الشاغرة بأجر شهري مرتفع في ضواحي العاصمة، مساعدة في الأعمال المنزلية في منزل خاص، مقابل 250 ألف روبل شهريا، مع توفير السكن داخل المنزل. ومن بين الواجبات، ترتيب الأشياء في المنزل، ورعاية خزانة ملابس الأسرة، وإعداد الطعام، والحفاظ على نظافة البيت والمسبح، ورعاية الكلب.

وأظهرت البيانات أيضا وظيفة شاغرة لطبيب أسنان متخصص في أمراض اللثة مقابل أجر شهري يبلغ 200 ألف روبل.

ومن بين الوظائف الشاغرة أيضا حارس لمنزل ريفي براتب قدره 180 ألف روبل شهريا.

الدولار=75 روبلا

المصدر: تاس