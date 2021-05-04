ارتفاع واردات النفط الهندية وسط تحسن اقتصادي يهدده كورونا

ارتفعت واردات الهند من النفط الشهر الماضي بأكثر من 7 في المئة وسط تحسن في النشاط الاقتصادي قد تعصف به الإغلاقات الناجمة عن كورونا.

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وحسب بيانات دائرة التخطيط والتحليل البترولي الهندية فقد ارتفعت واردات الخام بنسبة 7.3 في المئة في مارس عن فبراير لتصل إلى 18.26 مليون طن، لكنها تظل منخفضة بنسبة 6.5 في المئة على أساس سنوي.

ونقلت وكالة رويترز عن لويز ديكسون، وهي محللة أسواق النفط في ريستاد إنرجي إن "تعافي الطلب الهندي على النفط يحتاج لأكثر من 12 شهرا من أجل الوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة".

وانخفضت واردات الهند السنوية من الوقود بنحو 13 في المئة في السنة المالية (2020 ـ 2021) إلى ما يزيد قليلا عن 198 مليون طن، وهو أدنى مستوى في ست سنوات، إذ تحد شركات التكرير من معالجة الخام في ظل جائحة كوفيد-19 التي عصفت بالطلب على الوقود، حسبما بيانات رويترز,

وارتفعت واردات المنتجات النفطية في مارس نحو 8.8 في المئة على أساس سنوي إلى 4.10 مليون طن، بينما زادت الصادرات 2.5 في المئة إلى 6.08 مليون طن.

وتستورد الهند المنتجات المكررة وتصدرها نظرا لامتلاكها طاقة تكريرية فائضة.

المصدر: "رويترز"