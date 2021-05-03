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بورصة دبي تحصل على موافقة تتيح للشركات الإسرائيلية إمكانية التداول بها

مال وأعمال

بورصة دبي تحصل على موافقة تتيح للشركات الإسرائيلية إمكانية التداول بها
Reuters NIR ELIAS
العلم الإماراتي والعلم الإسرائيلي
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حصلت بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX)، على موافقة من هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، تتيح للشركات الإسرائيلية التسجيل مباشرة كأعضاء في البورصة.

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هذا وستسمح هذه الموافقة للشركات الإسرائيلية، استخدام خدمات ومنصات التداول الخاصة بها، حيث أن الأعضاء الإسرائيليين في البورصة، يمكنهم العمل كصناع سوق على منصة "DGCX". 

وفي تفاصيل هذه الخطوة، سيكون بإمكان مجموعة "DGCX" تقديم عدد من المنتجات والخدمات، بما يشمل العقود الآجلة والعقود الاشتقاقية في قطاع المعادن الثمينة، والطاقة، والأوراق المالية، والعملات (داخل إسرائيل)، في المقابل توسيع مكانتها كبورصة للمتاجرة بالعقود الاشتقاقية. 

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والبضائع، لاس ميل: "نحن متحمسون لتوثيق العلاقات وفتح الأسواق بين الإمارات وإسرائيل".

وأضاف: "هذه نقطة تحول في تاريخ بورصة دبي والتعاون مع دول الخليج، والتي تأتي مع استمرار توسعنا الدولي، التوسع الذي ينبع من قدرتنا على التقديم للمستثمرين واللاعبين في السوق منتجات وخدمات جديدة ذات قيمة إضافية".

وأكمل: "نحن ندفع بترحيب المستثمرين ولاعبي السوق من إسرائيل إلى المجتمع الدولي الذي يضم أكثر من 100 عضو من انحاء العالم".

المصدر: "I24NEWS"

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